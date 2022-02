Il meteo nella Marsica 27 febbraio – 5 marzo: ancora condizioni d’instabilità con neve e freddo

La neve ha fatto la sua comparsa nella Marsica ed a quanto pare, nei prossimi giorni,(tra cui entrerà anche la primavera meteorologica il primo Marzo), saranno possibili altre occasioni per delle nevicate, oltre ad un tempo generalmente instabile a carattere freddo. Pertanto Domenica, ancora dei fenomeni soprattutto ad est, con nevicate nelle aree quindi di Forca Caruso, Pescina ed Ortona dei Marsi. Venti da est, temperature in calo nei valori massimi. Lunedì, situazione migliore già dal mattino, anche se il cielo rimarrà piuttosto nuvoloso per l’intera giornata. Venti sempre dai quadranti orientali, temperature stazionarie(-4/-5°c ad 850 hpa). Martedì, nuvolosità variabile al mattino, mentre delle precipitazioni potranno raggiungere nel pomeriggio le zone orientali marsicane. Venti da nord est, moderato; temperature stazionarie. Mercoledì, tempo in miglioramento, anche se sempre piuttosto freddo e venti da est. Giovedì, solo delle stratificazioni saranno presenti specie nel pomeriggio, mentre i venti ruoteranno da ovest di debole entità. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, minime sempre basse con diffuse gelate al mattino. Venerdì, al momento sembra che potranno esserci delle occasioni per dei fenomeni nel corso della giornata, con nevicate oltre i 900 m circa. Venti sud orientali, temperature in lieve flessione (-1°c ad 850 hpa). Sabato, altre occasioni per dei fenomeni con neve fino sul Fucino, sempre settori orientali. Venti moderati con dei rinforzi da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS