Il meteo nella Marsica 27 dicembre 2020 – 2 gennaio 2021: instabilità sempre presente, soprattutto Lunedì.

Un calo delle temperature in queste ultime ore, associate a delle nevicate, anche se non di rilievo sul comparto marsicano,non chiuderanno ancora le condizioni instabili del tempo. In effetti dopo un miglioramento di Domenica,seppur sempre con valori bassi di temperature e venti da nord est, già dalla nottata su Lunedì, le correnti cambieranno in quanto ruoteranno da sud ovest. Nella giornata di Lunedì, poi, diventeranno più tese in quanto i venti spireranno con più forza, apportando anche delle precipitazioni di moderata intensità. La temperatura salirà di alcuni gradi e la possibilità di nevicate si attesterà intorno ai 1400 m circa. I fenomeni diventeranno a carattere forte tra il pomeriggio e la sera. Martedì, condizioni di cielo variabile con addensamenti più cospiqui su carseolano e monti Simbruini ove non si esclude qualche precipitazione, nevosa oltre i 1200 m circa. Venti da ovest sud ovest, temperature in leggera flessione. Mercoledì, giornata non molto diversa dalla precedente, temperature stazionarie o in leggera diminuzione, venti sempre occidentali. Giovedì 31,anche non cambierà granchè con qualche debole pioggia e nevicata oltre i 1100 m sul massiccio dei monti Simbruini. Schiarite più presenti verso est. Venti da sud ovest, moderati, temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, giorno di capodanno, tempo sommariamente buono, con qualche addensamento nel pomeriggio verso ovest, con qualche debole fenomeno.Temperature in lieve aumento, venti da sud. Infine Sabato, con possibilità di piogge moderate al mattino, un pò meglio nel pomeriggio. Venti da sud sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo.

Tanti auguri a Tutti i miei affezionati lettori per un bellissimo anno 2021!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.