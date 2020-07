Il meteo nella Marsica 26 luglio – 1 agosto: tempo stabile e temperature in sensibile aumento.

Davvero ben poco da dire questa volta, se non quella di una settimana con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio marsicano ed un aumento della colonnina di mercurio di vari gradi. Attualmente abbiamo valori ad 850 hpa sui 14°c massimi, ma già dalle prossime ore della giornata di Domenica, inizierà a fare più caldo, anche se i venti saranno sempre da est-nord est. Da Lunedì a Sabato 1 Agosto, solo qualche stratificazione di passaggio sarà presente e nulla più, per il rinforzo dell’anticiclone nord africano sul bacino del mediterraneo. Infatti, come campo termico, i valori si potranno spingere fin sui 24°c sempre alla quota di circa 1450 m. Ciò significherà che ad Avezzano, i valori massimi facilmente toccheranno i 35°c se non leggermente di più. Caldo anche in luoghi di montagna come Ovindoli e Pescasseroli. La ventilazione dapprima da est, tenderà a ruotare da sud ovest, di entità debole, con qualche locale rinforzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.