Il meteo nella Marsica 26 giugno – 2 luglio: condizioni di tempo stabile e molto caldo

Sarà sempre il caldo nord africano, a dettar legge nella prossima settimana, con cielo tra poco nuvoloso e variabile a tratti e soprattutto la colonnina di mercurio destinata ancora a salire di vari gradi tra Lunedì e Martedì. Pertanto Domenica, giornata stabile, con cielo poco nuvoloso, venti da ovest sud ovest, temperature in aumento di un paio di gradi. Lunedì, temperature in aumento, con valori ad 850 hpa sui +27°c, il che significa che si potranno superare tranquillamente i 35°c di massima nella città di Avezzano. Cielo tra poco nuvoloso e variabile a tratti. Venti da sud ovest. Situazione non molto diversa nella successiva giornata di Martedì, anche se i valori ad 850 hpa, tenderanno a scendere dalla serata. Mercoledì, valori alla quota di 1500 m in libera atmosfera sui +23°c, pertanto caldo e soleggiato su tutta la Marsica. Venti da ovest, moderati. Giovedì, Venerdì e Sabato, di nuovo temperature in salita, specie da Venerdì (+26°c ad 850 hpa), cielo poco nuvoloso e venti da ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS