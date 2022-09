Il meteo nella Marsica 25 settembre al 1 ottobre: instabilità diffusa su gran parte del territorio

Un tempo orientato sull’instabilità diffusa su tutta la Marsica, soprattutto nella giornata di Domenica, ove le precipitazioni potranno essere anche forti, in qualche caso. Ventilazione da sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo per i valori massimi, in aumento per quelli minimi. Lunedì, ancora piogge di moderata intensità dal mattino su tutta l’area in questione. Venti da sud ovest, moderati, temperature stazionarie. Martedì, possibilità di piogge soprattutto sulla Marsica occidentale. Ventilazione sempre da sud ovest, temperature in leggero aumento. Mercoledì, la situazione appare molto similare al giorno precedente, mentre qualche pioggia più accentuata sarà possibile nel corso di Giovedì, ove i venti rimarranno meridionali e le temperature pressochè stazionarie. Fenomeni più presenti anche forti in qualche caso, appaiono al momento per Venerdì ed anche Sabato. Venti sud occidentali, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS