Il meteo nella Marsica 25 aprile – 1 maggio: bel tempo alternato a qualche fenomeno sparso e temperature gradevoli

In questi ultimi giorni di Aprile, le condizioni meteo sul territorio marsicano appaiono con tempo bello, alternato a della nuvolosità a carattere stratiforme ed anche qualche pioggia sparsa nella giornata di Mercoledì soprattutto. Pertanto sarà bella la giornata di Domenica, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento, specie nei valori massimi. Ventilazione da sud. Lunedì, altra giornata generalmente buona, anche se della nuvolosità tenderà a presentarsi verso sera. Temperature in aumento, venti da ovest sud ovest. Martedì, non sarà da escludere qualche pioggia tra il pomeriggio e la sera, debole a carattere sparso. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli occidentali. Mercoledì, possibilità di fenomeni moderati nel corso della giornata su tutto il territorio in questione, ventilazione sempre dai quadranti occidentali, temperature stazionarie. Giovedì, Venerdì e Sabato 1 Maggio al momento sembrano delle buone giornate ove anche la colonnina di mercurio tenderà ad aumentare di qualche grado ( 13°c ad 850 hpa). Temperature davvero gradevoli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS