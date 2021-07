Il meteo nella Marsica 25 – 31 luglio: tempo prevalentemente estivo

A parte qualche debole e veloce fenomeno che potrà essere presente durante la giornata di Domenica, ove il cielo sarà per lo più con una nuvolosità irregolare, non avremo grandi scossoni riguardo le condizioni del tempo. Infatti Domenica le temperature aumenteranno specie nei valori massimi nel territorio marsicano, con la ventilazione dai quadranti sud occidentali. Lunedì, nulla di tanto diverso, a parte che difficilmente ci sarà qualche precipitazione. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti meridionali. Negli altri giorni della settimana, a parte probabilmente una piccola flessione della colonnina di mercurio Martedì, le condizioni del tempo rimarranno orientate verso un cielo poco nuvoloso, a parte delle stratificazioni di passaggio e qualche addensamento di poco conto. Molto facilmente invece, ci sarà della sabbia in sospensione nell’aria. Molto caldo di nuovo da Mercoledì in poi, con valori che ad 850 hpa potranno toccare anche i +27°c e per cui massime che nel Fucino molto vicine ai 40°c. Venti da sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS