Il meteo nella Marsica 25 – 31 dicembre: qualche fenomeno e clima mite per il periodo in essere



Siamo giunti al Santo Natale, con tempo variabile e temperature che oggi sono state piuttosto miti. La situazione nei prossimi giorni, nel territorio marsicano, vede qualche fenomeno a carattere di rovescio e clima sempre mite. Verso Giovedì e Venerdì 31, appare sempre più possibile il rinforzo dell’anticiclone di estrazione sub tropicale, la quale apporterà cielo poco nuvoloso e la colonnina di mercurio in aumento. Pertanto, Sabato, 25 Dicembre, Natale, cielo nuvoloso su tutta la Marsica, con la possibilità di piogge a carattere di rovescio. Venti moderati da sud ovest, temperature in aumento. Domenica, giorno di Santo Stefano, non cambierà granchè, anche se le precipitazioni potranno essere un pò più presenti. Clima sempre mite e venti da libeccio, moderati. Lunedì, nuvolosità variabile con dei rovesci sparsi, nell’intero corso della giornata. Temperature in lieve flessione, nei valori massimi soprattutto. Venti tra ovest sud ovest. Martedì, situazione molto simile al giorno precedente, mentre Mercoledì dopo qualche fenomeno al mattino, le condizioni del tempo andranno migliorando dalla tarda mattinata. Seguirà un cielo tra poco nuvoloso e variabile. Temperature in lieve diminuzione, venti dai quadranti orientali. Giovedì e Venerdì, invece, al momento appaiono con tempo decisamente buono e con un sensibile aumento delle temperature (+10°c ad 850 hpa). Venti deboli meridionali.

Auguro a Tutti Voi un Sereno e Santo Natale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS