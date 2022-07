Il meteo nella Marsica 24 – 30 luglio: caldo e qualche rovescio pomeridiano da martedì

Molto caldo anche su tutta l’area marsicana e a come sembra, questa situazione continuerà ad essere presente anche per i prossimi giorni. Tuttavia all’orizzonte si vede la possibilità di qualche rovescio, nei pomeriggi tra Martedì e Giovedì. Pertanto, Domenica e Lunedì, saranno due giornate molto similari, con cielo poco nuvoloso e soprattutto molto caldo con la colonnina di mercurio in aumento di qualche grado ancora. Ventilazione da ovest sud ovest. Martedì, dopo un avvio con cielo poco nuvoloso, saranno possibili dei fenomeni deboli a carattere di rovescio. Temperature stazionarie, venti come il giorno precedente. Mercoledì e Giovedì, vedranno lo stesso qualche rovescio soprattutto lungo la marsica orientale nel pomeriggio e probabilmente nelle ore notturne. Ventilazione sempre da sud ovest, tra deboli e moderati. Venerdì e Sabato, cielo poco nuvoloso e sempre caldo su tutto il comparto masicano.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS