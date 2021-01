Il meteo nella Marsica 24 – 30 gennaio: piogge e nevicate, poi verso un miglioramento

In queste ore abbiamo avuto delle piogge, nevicate sui rilievi, forti raffiche di vento. Situazione che tuttavia vedrà ancora del tempo diffusamente instabile con forti precipitazioni, nevose oltre i 1400 m circa nella giornata di Domenica. Venti occidentali, a tratti tra moderati e forti, temperature in leggero aumento nel pomeriggio. Lunedì, ancora fenomeni, seppur di più debole intensità, con nevicate intorno ai 1000 m circa. Venti sempre dai quadranti occidentali.Temperature in diminuzione. Tra Martedì e Mercoledì, le condizioni meteo appaiono migliori, anche se con un clima più rigido per i venti che si orienteranno da nord ( -3°c ad 850 hpa). Mentre, per Giovedì, dopo che la giornata inizierà con tempo buono, ed estese gelate, della nuvolosità proveniente da ovest apporterà dei fenomeni tra deboli e moderati lungo il territorio in questione. Potranno essere presenti delle nevicate oltre gli 800 m e localmente più in basso. Venti da ovest, temperature in aumento di qualche grado. Venerdì, di nuovo una giornata stabile e soleggiata per il cielo generalmente poco nuvoloso, lieve aumento delle temperature, mentre Sabato a quanto pare, la situazione appare migliore ancora per il possibile rinforzo del campo anticiclonico di estrazione sub tropicale, con un aumento della colonnina di mercurio in maniera sensibile. Venti deboli da ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS