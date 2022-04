Il meteo nella Marsica 24 – 30 aprile: possibile qualche fenomeno alternate a delle schiarite

Il mese di Aprile va verso la fine e possiamo dire che lo farà con un tempo abbastanza movimentato in quanto dei fenomeni potranno essere presenti in questi prossimi giorni sul territorio marsicano, a carattere di rovesci sparsi soprattutto di debole entità. Pertanto Domenica, il cielo si presenterà nuvoloso quasi ovunque, con dei fenomeni a seguire, tra deboli e moderati. Venti da sud ovest, anche tra moderati e forti in quota e temperature senza grandi variazioni di rilievo. Lunedì, non mancherà qualche debole pioggia sulle aree marsicane, mentre le temperature ed i venti rimarranno identiche al giorno precedente, seppur quest ultimo di debole intensità. Martedì, nuvolosità sparsa ove non sarà da escludere qualche pioggia debole nel corso del pomeriggio. Venti da ovest, deboli. Mercoledì, la situazione inizierà a migliorare per l’anticiclone in rinforzo, che andrà meglio nei successivi giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato, con appunto cielo poco nuvoloso e temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS