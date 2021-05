Il meteo nella Marsica 23 – 29 maggio: condizioni buone, a parte qualche addensamento pomeridiano

Sarà una settimana dal sapore quasi estivo quella che avremo anche sul territorio marsicano. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per via delle stratificazioni e qualche innocuo addensamento. Pertanto Domenica, cielo poco nuvoloso, solo delle stratificazioni potranno essere presenti e nulla più. Venti sud orientali, deboli. Temperature in aumento. Lunedì sempre bello ed assolato, con la colonnina di mercurio ancora in salita (valori di circa +18°c ad 850 hpa). Venti sempre sud occidentali. Da Martedì a Giovedì, la situazione rimarrà invariata, con cielo poco nuvoloso su tutta l’area marsicana e temperature stazionarie. Venti generalmente da sud ovest. Venerdì, invece potrà esserci della nuvolosità e qualche fenomeno a carattere di rovescio nel corso del pomeriggio. Le temperature scenderanno di alcuni gradi, ventilazione da nord est. Sabato invece, si tornerà a tempo migliore, anche se della nuvolosità pomeridiana sui rilievi orientali marsicani potrà essere presente. Temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS