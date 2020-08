Il meteo nella Marsica 23 – 29 agosto: più fresco e qualche disturbo tra Lunedì e Martedì, meglio a seguire.

La settimana si prospetta sotto l’insegna del tempo inizialmente ancora caldo e soleggiata come quella di Domenica, ove solo qualche nube di passaggio potrà essere presente, specie nei settori del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, associata a lievi rovesci pomeridiani, mentre Lunedì, più fresco dal pomeriggio fenomeni possibili in tarda serata e nottata su Martedì. Ventilazione che tenderà a ruotare da est. Mercoledì, tuttavia, torneranno condizioni di tempo più stabile per il rinforzo dell’anticiclone, ove anche la colonnina di mercurio tornerà a salire di un paio di gradi se non di più. Giovedì, Venerdì e Sabato, al momento appaiono prettamente estivi, con cielo poco nuvoloso, assenza di piogge e temperature ancora in leggera salita. Ventilazione tra ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.