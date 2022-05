Il meteo nella Marsica 22 – 28 maggio: situazione sempre orientato su cielo poco nuvoloso e caldo

Ben poco da dire sulle condizioni meteo dei prossimi giorni sul territorio marsicano. Infatti il cielo si manterrà poco nuvoloso solo per delle stratificazioni di passaggio,mentre le temperature andranno anche aumentando, specie nella giornata di Martedì. Possibile invece un cambiamento verso il finire della settimana. Da Domenica a Mercoledì, cielo poco nuvoloso, con la colonnina di mercurio che tenderà ad aumentare specie Martedì, come già accennato, per i venti che spireranno da ovest sud ovest (+21°c ad 850hpa). Mite durante le ore notturne e pertanto caldo di giorno, con dei valori massimi di diversi gradi oltre la norma del periodo in essere. Da Giovedì, con la formazione di una goccia fresca sulle Baleari, della nuvolosità sarà possibile nel corso delle giornate di Venerdì e Sabato con dei possibili rovesci, anche temporaleschi nella giornata di Sabato. Venti da est, temperature in flessione, ma sempre mite (+15°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS