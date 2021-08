Il meteo nella Marsica 22 – 28 agosto: possibilità di rovesci pomeridiani da martedì

Il tempo rimarrà stabile ancora nei giorni di Domenica e Lunedì su tutto il territorio marsicano, salvo qualche addensamento innocuo. Temperature in leggero aumento, venti da ovest sud ovest. Da Martedì, giorno in cui si ricorda la tempesta di San Bartolomeo,nel corso del pomeriggio, torneranno dei rovesci a carattere moderato. Ventilazione occidentale, temperature in lieve calo sempre dal pomeriggio. Mercoledì e Giovedì, non saranno molto diversi, con sempre la possibilità di fenomeni pomeridiani su tutto il territorio. Temperature senza variazioni di rilievo, mentre Venerdì e Sabato appaiono con tempo migliore, seppure degli addensamenti nel pomeriggio non mancheranno. Venti sempre dai quadranti occidentali, temperature in leggero calo, specie nei valori minimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS