Il meteo nella Marsica 21 – 27 novembre: da inizio settimana nuovo guasto del tempo

Situazione migliorata sul territorio marsicano, ma tuttavia, a quanto sembra, sarà solo una breve parentesi. Infatti, dopo la giornata buona di Domenica, con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, a parte delle stratificazioni a seguire in serata, da Lunedì, torneranno delle piogge, a carattere di rovescio, che inizialmente saranno presenti su carseolano, Simbruini ed aree del parco nazionale. In nottata invece i fenomeni tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi. Venti da sud ovest, temperature in leggero calo. Martedì infatti, le precipitazioni assumeranno carattere moderato ed a tratti forti. Ventilazione da sud sud est, temperature senza variazioni di rilievo o in lieve flessione. Mercoledì, tempo variabile, ma con scarse occasioni per dei fenomeni, colonnina di mercurio in diminuzione, venti dai quadranti orientali. Giovedì mattina situazione discreta, ma con la tendenza ad un aumento della nuvolosità associata a dei fenomeni moderati tra la sera e la notte. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, venti sud occidentali. Venerdì, altra giornata all’insegna del tempo instabili con frequenti rovesci. Ventilazione sud orientale, temperature in lieve calo. Infine Sabato, ove soltanto qualche debole pioggia potrà essere presente nel pomeriggio sulle aree occidentali. Venti da nord nord ovest, temperature in lieve diminuzione.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS