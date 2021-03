Il meteo nella Marsica 21 – 27 marzo: tempo freddo e qualche nevicata, poi verso un miglioramento

Sono giornate fredde su tutta la regione ed appunto anche sul territorio marsicano, ove sono presenti a tratti anche dei rovesci nevosi fino alle aree più basse. Situazione che andrà ancora avanti per qualche giorno, almeno fino a Martedì, massimo Mercoledì, poi pian piano torneremo sui valori medi con cielo poco nuvoloso. Domenica, quindi, la giornata si prospetta con cielo tra variabile e nuvoloso, ove tuttavia potranno esserci delle schiarite. Qualche isolato e debole rovescio nevoso non sarà da escludere del tutto. Venti da nord est, temperature in lieve calo. Lunedì, cielo tra variabile e nuvoloso, possibilità di qualche nevicata, temperature stazionarie, venti nord orientali moderati. Martedì, giornata non molto diversa dalla precedente, pertanto ancora freddo. Mercoledì, appare finalmente buono, gelate diffuse al mattino, ma temperature massime in aumento di alcuni gradi. Ventilazione ancora orientale, debole. Giovedì e Venerdì giornate ancora migliori, ove anche la colonnina di mercurio salirà ancora, specie nei valori massimi di alcuni gradi ( ad 850 hpa ci saranno valori sui +4°c). Ventilazione che tenderà a provenire dai quadranti meridionali,Venerdì, deboli. Sabato, sempre buono, solo delle stratificazioni nel corso del pomeriggio potranno trovare spazio sul cielo marsicano, venti da sud, temperature stazionarie. Domenica, nulla di rilevante, sempre stratificazioni nel pomeriggio, qualche addensamento più presente lungo i Simbruini. Temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS