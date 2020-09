Il meteo nella Marsica 20 – 26 settembre: tempo orientato su rovesci e qualche temporale, soprattutto nel pomeriggio.

Le condizioni meteo sono in cambiamento nei prossimi giorni nella Marsica. Infatti già da Domenica 20, dal primo pomeriggio saranno possibili delle precipitazioni a carattere di rovescio, in qualche caso di moderata intensità. Venti da ovest, temperature stazionarie. Lunedì, abbastanza buono al mattino, addensamenti nelle ore a seguire con piogge moderate per tutto il pomeriggio. Temperature in calo di un paio di gradi, venti da ovest, tra deboli e moderati. Martedì, equinozio d’autunno, altra giornata molto simile alla precedente. Mercoledì, nubi già dal mattino, con qualche fenomeno sparso, più organizzati nel pomeriggio. Temperature stazionarie, ventilazione occidentale. Giovedì, buono al mattino, formazioni nuvolose nelle ore del pomeriggio, con qualche rovescio tra carseolano, Simbruini ed ovest Fucino. Temperature senza variazioni di rilievo,venti da ovest. Venerdì, giornata più all’insegna dell’instabilità, con qualche fenomeno già dal mattino, mentre di moderata entità nel pomeriggio. Venti da ovest sud ovest, moderati con qualche rinforzo, temperature in calo. Infine Sabato, altra giornata instabile con fenomeni tra carseolano, Simbruini in particolare.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.