Il meteo nella Marsica 20 – 26 marzo: qualche incertezza all’inizio, tempo bello a seguire

Le correnti da est, continueranno ad apportare della nuvolosità anche nei prossimi giorni, almeno fino a Lunedì, ove non mancherà qualche debole fenomeno, nevoso fino a circa 800, specie sui versanti esposti ad est del territorio marsicano. Pertanto Domenica, giorno in cui esordirà la primavera astronomica alle ore 16:33, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, mentre della nuvolosità e qualche fenomeno debole non sarà da escludere nel pomeriggio. Venti da est nord est, temperature in lieve flessione nel pomeriggio. Lunedì, qualche disturbo di poco conto, ma la tendenza sarà verso un generale miglioramento. Temperature massime in lieve aumento, venti sempre orientali. Con il rinforzo dell’anticiclone da ovest, da Martedì e fino a Sabato, le condizioni rimarranno pressochè orientate su tempo stabile e soleggiato e ove comunque non mancheranno delle gelate notturne soprattutto nelle conche come appunto il Fucino. Venti che tenderanno gradualmente a provenire da ovest, di debole entità; temperature in aumento nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS