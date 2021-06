Il meteo nella Marsica 20 – 26 giugno: tempo generalmente buono e temperature in sensibile aumento

Stiamo per entrare in una fase molto calda anche per il comparto marsicano, proprio al solstizio d’estate. Infatti i valori massimi nelle aree del Fucino, potranno tranquillamente oltrepassare i 35°c. Domenica, giornata calda, prettamente estiva su tutto il territorio in questione, ove soltanto qualche addensamento potrà trovare spazio nel pomeriggio. Venti da sud ovest. Lunedì ed almeno fino a Venerdì, poco cambierà in quanto le temperature si manterranno sempre elevate con punte ad 850 hpa intorno ai 24°c, quindi valori massimi ad Avezzano oltre i 35°c, qualcosa in meno nelle località poste in quota come Ovindoli e Pescasseroli. Venti sempre da sud ovest, poche nubi se non innocui addensamenti pomeridiani ma con scarse possibilità di precipitazioni. Da Sabato, invece, al momento sembra che la colonnina di mercurio potrà iniziare a scendere di qualche grado, per l’arrivo di correnti di natura atlantica.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS