Il meteo nella Marsica 20 – 26 febbraio: instabile con soprattutto vento tra lunedì e martedì, poi migliora

Dopo le ultime giornate molto miti, già da domani Domenica 20, la giornata si presenterà con della nuvolosità variabile un pò ovunque. Scarse le possibilità di piogge, ventilazione da ovest sud ovest. Lunedì, nuvolosità sempre più compatta da ovest con dei fenomeni in estensione su tutto il territorio marsicano. Neve oltre i 1400 m inizialmente, in calo sui 1100 tra la serata e la nottata. Rinforzo dei venti da nord est sempre dalla sera, temperature in diminuzione. Martedì, rapido miglioramento già dal mattino, ma ancora giornata ventosa, dai quadranti nord orientali. Temperature in diminuzione ancora di qualche grado. Mercoledì e Giovedì, saranno due buone giornate, in quanto andrà rinforzandosi l’anticiclone. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Ancora buono Venerdì mattina, poi della nuvolosità si farà strada da ovest. Difficile a quanto appare ora delle precipitazioni. Venti moderati da ovest. Sabato invece a come sembra, non mancheranno delle piogge e delle nevicate oltre i 1100 m, per la formazione di un minimo depressionario sul tirreno centro meridionale. Venti da est, moderati, temperature in calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS