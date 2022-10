Il meteo nella Marsica 2 – 8 Ottobre: tempo stabile e colonnina di mercurio in aumento

Ci aspetta una settimana con tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio della Marsica ove anche le temperature saranno in aumento. Insomma da Domenica 2 a Sabato 8, a quanto pare, le precipitazioni non saranno presenti. Al contrario il cielo si manterrà sgombro dalle nubi a parte qualche stratificazione di passaggio. Venti inizialmente dai quadranti sud occidentali, più da est da metà settimana. Temperature come già accennato, in salita, con dei valori fino a circa +15°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS