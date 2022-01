Il meteo nella Marsica 2 – 8 gennaio: qualche disturbo e calo termico per l’epifania

Buon anno a Tutti.

Sul territorio marsicano, nei prossimi giorni avremo ancora tempo stabile con la colonnina di mercurio ancora in salita per quanto riguarda i valori massimi nella giornata di Domenica, ma poi pian piano si andrà verso un calo che appare più accentuato, seppur nulla di che, tra il 5 ed il 6 Gennaio, ove non sarà esclusa qualche precipitazione. Intanto, Domenica 2, tempo stabile ed assolato, con qualche banco di nebbia al mattino nelle vallate. Temperature in aumento come detto poc’anzi, nei valori massimi, stazionarie in quelle minime. Venti deboli da ovest sud ovest. Lunedì, non cambierà granchè, a parte un lieve calo delle temperature. Ventilazione sempre occidentale, debole. Martedì, qualche addensamento sui settori occidentali, nel pomeriggio. Temperature in calo soprattutto tra il carseolano ed i monti Simbruini con dei valori intorno ai +5°c ad 850 hpa. Ventilazione da ovest. Mercoledì, cielo poco nuvoloso, con qualche addensamento di passaggio, anche se le condizioni andranno verso un cambiamento, seppure lieve. Temperature senza variazioni di rilievo, venti sempre da ovest, tendenti da nord est tra la serata e la nottata. Giovedì, giorno della Befana, più nubi, con qualche debole rovescio sparso. Temperature in diminuzione con dei valori intorno ai -2°c ad 850 hpa nella seconda parte della giornata. Ventilazione da nord est, moderata con dei rinforzi. Venerdì, qualche addensamento di poco conto, temperature massime in lieve aumento, venti da ovest. Infine Sabato, ove al momento potrà starci spazio per dei rovesci, che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1400 m circa. Temperature stazionarie con valori ad 850 hpa sui +2°c, venti sempre da sud ovest, deboli o al massimo moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS