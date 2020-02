il meteo nella Marsica 2 – 8 febbraio: clima molto mite fino a martedì, dalla serata brusco calo termico e qualche fiocco a seguire.

Il periodo mite che stiamo vivendo, sarà ancora più accentuato nei prossimi giorni, almeno fino alla mezza giornata di Martedì, poi si assisterà ad un brusco calo ad opera dei venti da nord est, che apporteranno anche delle nevicate a carattere sparso anche sul territorio marsicano. Poi, da Giovedì, le condizioni meteo andranno via via migliorando ad opera dell’anticiclone che tornerà a portarsi sull’Italia. Pertanto, Domenica 2 Febbraio, la giornata si presenterà con cielo tra poco nuvoloso e variabile, con qualche addensamento. Temperature in leggero aumento, venti occidentali. Lunedì, giornata dal sapore quasi primaverile, con cielo poco nuvoloso salvo qualche addensamento ad ovest, temperature in sensibile aumento, con valori massimi oltre i 15/17°c ad Avezzano probabilmente. Venti da ovest sud ovest. Martedì ancora tempo mite, ma con la rotazione dei venti dai quadranti nord orientali, le quali faranno scendere le temperature di vari gradi, quindi sensibile diminuzione già in serata. Possibile dei fenomeni, specie sulla parte orientale con dei rovesci anche nevosi. Mercoledì, tempo spesso instabile con qualche rovescio nevoso, più presente tra pomeriggio e sera. Temperature ancora in calo, venti moderati con dei rinforzi da nord est. Giovedì, giornata che appare sotto il segno del cielo poco nuvoloso, ma ancora un pò fredda. Venerdì e Sabato, rinforzo dell’alta pressione, temperature in lieve risalita, gelate notturne.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.