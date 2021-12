Il meteo nella Marsica 19 – 25 dicembre: tempo abbastanza buono, forse qualche precipitazione per Natale

Per farla breve, in questi giorni che ci conducono verso il Santo Natale, le condizioni meteo saranno discrete, con cielo tra poco nuvoloso e variabile mentre dei fenomeni potranno trovare spazio proprio a Natale, in un clima tuttavia mite per il periodo in essere. Pertanto, Domenica, giornata buona su tutta la Marsica. Freddo al mattino con estese gelate e banchi di nebbia nel Fucino, ma temperature massime in aumento. Venti deboli con dei rinforzi nel pomeriggio da est. Lunedì, nuvolosità irregolare ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione sempre da nord est, temperature in calo. Martedì e Mercoledì, la situazione rimarrà pressochè identica, con le temperature sempre un pochino basse, specie di notte ove non mancheranno delle estese gelate. Venti pertanto sempre da est nord est. Giovedì, con i venti oramai ruotati da sud ovest, le temperature potranno tornare ad aumentare di alcuni gradi. Cielo tendente a nuvoloso su buona parte della Marsica. Venerdì, Vigilia di Natale, della nuvolosità sarà presente soprattutto sui versanti occidentali, associati a dei rovesci tra deboli e moderati. Temperature in lieve salita ancora (+3°c ad 850 hpa). Venti da libeccio. Sabato infine, Natale, cielo tra variabile e nuvoloso con piogge moderate, specie nella seconda parte della giornata. Venti sempre da sud ovest, temperature stazionarie.

Faccio a Tutti i lettori Tanti Auguri di Buon Natale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS