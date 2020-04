Il meteo nella Marsica 19 – 25 aprile: possibilità di precipitazioni, alternate a schiarite.

Il campo anticiclonico a quanto pare potrà lasciare il passo a delle condizioni instabili su varie zone italiane, ed anche marsicane. Dopo la giornata discreta di Domenica, ove delle possibili precipitazioni potranno essere presenti, a quanto sembra, quella di Lunedì appare con fenomeni più organizzati su tutto il territorio in questione. Infatti, la spinta delle correnti sciroccali darà luogo a della diffusa instabilità. Temperature in calo di qualche grado. Martedì, possibilità di precipitazioni moderate, così anche come nella successiva giornata di Mercoledì. Ventilazione sud orientali, temperature stazionarie o in lieve calo con circa 5°c ad 850 hpa. Giovedì, ancora possibilità di fenomeni sparsi, temperature senza variazioni di rilievo, venti da nord est. Venerdì e Sabato, al momento, invece appaiono migliori, con il ritorno di cielo poco nuvoloso e colonnina di mercurio in lieve aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.