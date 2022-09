Il meteo nella Marsica 18 – 24 settembre: situazione variabile, mercoledì possibilità di rovesci e più fresco

Una settimana, questa che ci traghetterà definitivamente nell’autunno, quello astronomico che entrerà Venerdì 23 quest anno, appare orientato ad un tempo dinamico, ove, come specie Mercoledì 21, potranno trovare spazio dei fenomeni moderati su gran parte della Marsica. Anche le temperature scenderanno di qualche grado dopo il leggero rialzo di Lunedì e Martedì. Pertanto Domenica, Lunedì e Martedì, cielo poco nuvoloso su tutta la Marsica, salvo qualche addensamento di poco conto. Ventilazione da ovest, tendente da est Martedì. Temperature in aumento nei valori massimi Domenica di qualche grado, stazionarie a seguire. Mercoledì, dell’instabilità proveniente dai quadranti orientali, apporteranno dei rovesci su tutta l’area marsicana nel corso della giornata. Ventilazione pertanto da nord est, temperature in diminuzione. Giovedì, appare di nuovo una giornata soleggiata con dei venti da nord est. Temperature stazionarie. Venerdì e Sabato buoni su tutta l’area in questione e temperature in aumento di un paio di gradi o qualcosa in più. Possibilità di nebbie al mattino nel Fucino, venti da ovest, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS