Il meteo nella Marsica 18 – 24 ottobre: ancora qualche pioggia, poi verso un generale miglioramento.

Sul territorio marsicano potranno essere ancora presenti dei fenomeni nel pomeriggio di Domenica e possibilmente in quella di Lunedì. Anche il clima rimarrà piuttosto fresco ed i venti orientali. Ma già da Martedì, con l’anticiclone che tenderà a portarsi sulla nostra penisola, le condizioni meteo volgeranno verso un buon cambiamento, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Infatti Martedì, Mercoledì e Giovedì, poche nubi saranno presenti solo nel corso delle ore pomeridiane, ma senza dei fenomeni. La colonnina di mercurio salirà di vari gradi, in quanto i valori del campo termico si attesteranno sui +12°c ad 850 hpa. Venerdì, potrà vedere qualche debole pioggia tra carseolano e Simbruini, venti da ovest. Sabato, occasioni per degli isolati rovesci, specie nel mattino non sono del tutto escluse. Temperature in calo,sia nei valori minimi che in quelli massimi, ma comunque sia, non freddo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.