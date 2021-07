Il meteo nella Marsica 18 – 24 luglio: ancora dell’instabilità, poi generale miglioramento su tutto il territorio

Avremo ancora un paio di giorni in cui il tempo instabile sarà presente sul territorio marsicano, poi il campo anticiclonico tornerà su tutta Italia. Le temperature aumenteranno di vari gradi. Domenica 18, ancora dei disturbi con dei rovesci durante l’intera giornata. Temperature stazionarie, venti da nord est. Lunedì, situazione pressochè simile, tuttavia si andrà verso un generale miglioramento verso sera. Temperature in ripresa. Da Martedì, l’anticiclone tenderà a rinforzarsi e per cui il cielo si mostrerà poco nuvoloso su tutta la Marsica, a parte qualche addensamento pomeridiano. Venti da est. Mercoledì, altra giornata buona, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento. Anche Giovedì, non cambierà granchè come nei giorni successivi, ove i venti tenderanno a ruotare da ovest sud ovest e le temperature a salire di qualche grado ancora (+22°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS