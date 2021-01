Il meteo nella Marsica 17 – 23 gennaio: freddo, poi migliora, piogge verso giovedì

Sono ore piuttosto fredde queste nella Marsica, situazione che tuttavia sarà presente anche nei prossimi giorni, con estese gelate ed anche qualche debole nevicata sparsa. Poi, si tornerà a delle condizioni di tempo migliori, mentre verso la fine della settimana, non saranno escluse delle nuove precipitazioni, ma con clima più mite. Pertanto, Domenica, giornata all’insegna del clima invernale, con possibilità di estese gelate al mattino, mentre dei fenomeni, a carattere nevoso, deboli, potranno essere presenti nel corso del pomeriggio. Venti deboli da ovest, temperature in leggero aumento nei valori massimi, in diminuzione in quelli minimi. Lunedì, ancora spazio per qualche breve nevicata sui settori orientali marsicani, venti da est, temperature stazionarie, quindi ancora freddo. Andranno meglio Martedì e Mercoledì, con cielo poco nuvoloso, estese gelate al mattino. Le temperature saliranno specialmente Mercoledì per via dei venti da sud ovest, ma tuttavia la notte rimarrà fredda con gelate al mattino. Giovedì della nuvolosità da ovest, potrà dar luogo nel corso del pomeriggio a delle precipitazioni anche a carattere moderato, nevose oltre i 1800 m circa. Venti sempre da libeccio, temperature in leggero aumento. Piogge invece con maggior accentuazione nella successiva giornata di Venerdì, con la quota neve intorno ai 1500 m circa. Temperature in leggero calo, venti da ovest. Sabato, qualche fenomeno sparso, nevoso oltre i 1300 m circa, temperature in lieve diminuzione, venti sempre dai quadranti occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS