Il meteo nella Marsica 16 – 22 gennaio: ancora condizioni stabili, da Giovedì un possibile cambiamento

Continueranno le condizioni di tempo stabile su tutto il territorio marsicano, ancora per qualche giorno. Poi, da Giovedì, con l’abbassamento di latitudine della grande depressione nord atlantica, torneranno dei fenomeni, anche nevosi nella giornata successiva di Venerdì. Pertanto, Domenica, sarà una giornata di tempo stabile e soleggiata ovunque. Gelate nottetempo ed al primo mattino,mentre durante le ore centrali, clima piacevole in montagna. Lunedì, come anche Martedì e Mercoledì, avremo tempo sempre bello. Le temperature tenderanno a scendere anche nei valori massimi. Pertanto estese gelate al mattino, mentre i venti saranno dai quadranti occidentali. Giovedì, della nuvolosità potrà iniziare ad affacciarsi tra il carseolano ed i Simbruini, mentre qualche fenomeno inizierà durante la notte successiva su Venerdì. Ed infatti Venerdì, saranno possibili delle precipitazioni ove la quota neve si abbasserà anche sul Fucino. Il passaggio appare piuttosto veloce, che comunque determinerà un sensibile calo delle temperature (-4°c ad 850 hpa). Venti in rinforzo da nord est. Sabato infine, tempo in generale miglioramento, ma piuttosto freddo su tutto il territorio marsicano (-5/-6°c ad 850 hpa). Venti da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS