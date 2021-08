Il meteo nella Marsica 15 – 21 agosto: tempo stabile, un cambiamento da metà settimana

Le condizioni di tempo bello e soleggiato e soprattutto caldo continueranno ancora per qualche giorno, almeno fino a Martedì. Non saranno esclusi degli addensamenti di passaggio Domenica 15, giorno di ferragosto, ove potrà trovare spazio qualche breve e debole fenomeno. Cielo poco nuvoloso tra Lunedì e Martedì con la colonnina di mercurio sempre piuttosto elevata (+26°c ad 850 hpa). Da Mercoledì, sarà possibile della nuvolosità in aumento su tutto il territorio marsicano, con qualche rovescio nelle aree più orientali. Infatti delle infiltrazioni atlantiche apporteranno un pò d’instabilità, che sarà presente anche nel successivo giorno di Giovedì, con piogge moderate. Temperature in diminuzione e ventilazione da est nord est. Meglio invece le altre giornate successive di Venerdì e Sabato, con un clima non più caldissimo ma gradevole.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS