Il meteo nella Marsica 14 – 20 novembre: fase sempre orientato sull’instabilità con rovesci

La situazione che si sta vivendo sulla Marsica e non solo, in questi ultimi giorni, a quanto pare vorrà continuare anche per buona parte della prossima settimana. Pertanto, Domenica, dopo un avvio discreto al mattino, degli addensamenti si porteranno ben presto su tutto il territorio, con piogge e rovesci nel primo pomeriggio, sulla Marsica occidentale. Temperature stazionarie, o in lieve calo nei valori massimi; venti meridionali. Lunedì, cielo nuvoloso, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature in lieve aumento, venti sempre meridionali. Martedì, piogge moderate dal primo mattino e per tutta la giornata. Temperature in lieve calo, venti meridionali. Mercoledì, cielo nuvoloso con piogge a carattere di rovescio nell’intero arco della giornata. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da sud. Giovedì, ancora rovesci a macchia di leopardo, per gran parte della giornata. Temperature in leggera diminuzione (+4°c ad 850 hpa), ventilazione da sud sud est. Meglio andranno le giornate di Venerdì e soprattutto Sabato, per il possibile rinforzo dell’anticiclone con il massimo sulla Gran Bretagna.Temperature in aumento nei valori massimi di qualche grado, venti da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS