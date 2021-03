Il meteo nella Marsica 14 – 20 marzo: instabilità, spesso diffusa per tutta la settimana con piogge ed anche nevicate

A quanto sembra, guardando i modelli matematici, le condizioni meteo già a partire da Domenica, appaiono andare verso un tipo di tempo nuvoloso, piovoso ed anche nevoso, con un calo delle temperature dalla notte tra domenica e Lunedì. Intanto Domenica, vedrà dei fenomeni deboli, in qualche caso moderati, ma soprattutto sarà il vento il protagonista della giornata, in quanto tra moderato e forte in qualche caso, come sulle aree più elevate. Temperature in calo dal pomeriggio. Lunedì, condizioni di tempo instabile, specie sulle aree orientali, con delle piogge e delle nevicate oltre i 1000 m circa, localmente anche a quote più basse. Temperature in calo,venti da nord est, moderati con dei rinforzi, ove più esposto. Martedì, non cambierà granchè, fenomeni sparsi, nevosi fino sulle aree più basse della Marsica. Mercoledì, sempre spazio per qualche rovescio nevoso fino a bassa quota (-3°c ad 850 hpa). Ventilazione sempre orientale. Giovedì, l’avvicinamento da ovest di un minimo depressionario, recherà della nuvolosità e delle precipitazioni nel corso della giornata, nevose oltre i 900 m circa. Lieve aumento termico, ma sempre freddo, venti da sud. Tra Venerdì e Sabato, correnti da est, con qualche rovescio nevoso anche fin sul Fucino. Temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS