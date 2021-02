Il meteo nella Marsica 14 – 20 febbraio: ancora freddo, ma tempo in generale miglioramento

Sono ore di temperature basse, causa i venti di origine artico continentale, le quali hanno apportato anche delle nevicate su tutto il territorio marsicano. Le condizioni meteo andranno gradualmente migliorando, anche se nel corso della Domenica, qualche nevicata sulla Marsica orientale sarà possibile. Temperature ancora in calo, venti moderati con dei rinforzi da nord est. Lunedì, situazione migliore, cielo poco nuvoloso, gelate al mattino su molte aree riparate dal vento che ancora potrà essere presente. Temperature in aumento nei valori massimi. Martedì, giornata alquanto identica, temperature stazionarie. Forti ed estese gelate al mattino. Mercoledì e Giovedì, i venti oramai ruotati da ovest, seppur deboli, faranno aumentare di alcuni gradi le temperature, specie nei valori massimi. Gelate nelle ore notturne, ma tempo sempre buono, a parte della nuvolosità nel corso del pomeriggio di Giovedì. Venerdì, sarà possibile un guasto, per via di una depressione di passaggio sulla nostra penisola. Pertanto nel pomeriggio, piogge con qualche nevicata attorno ai 1000 m circa. Venti tendenti da nord est, temperature in lieve calo. Meglio invece appare al momento Sabato, con tempo bello e soleggiato su tutta l’area marsicana.Venti da nord est, temperature in lieve aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.