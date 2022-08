Il meteo nella Marsica 14 – 20 Agosto: generale miglioramento delle condizioni meteo e temperature in aumento

Le condizioni meteo vanno verso un miglioramento per il rinforzo dell’alta pressione di natura sub tropicale. Tuttavia non mancheranno degli occasionali rovesci pomeridiani a carattere sparso. Pertanto Domenica la giornata sarà abbastanza buona, solo qualche nube di passaggio e nulla più. Temperature massime in aumento, venti da est. Lunedì, giorno di ferragosto, situazione buona al mattino, nuvolosità in arrivo nel pomeriggio con qualche rovescio sparso prima di sera. Ventilazione orientale, moderata, temperature in lieve salita ancora (+21°c ad 850 hpa). Tra Martedì e Giovedì, le temperature tenderanno ad aumentare ancora, in maniera sensibile (valori fino a +25°c ad 850 hpa sul territorio marsicano). Teniamo conto però che ci sarà spazio per della nuvolosità pomeridiana ove non mancheranno dei fenomeni sparsi. Venerdì e Sabato, nulla di rilevante al momento,più che altro le temperature scenderanno di vari gradi per le correnti che potranno disporsi da nord ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS