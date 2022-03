Il meteo nella Marsica 13 – 19 marzo: inizialmente buono, a seguire da Giovedì un possibile cambiamento

A quanto sembra, il tempo stabile e soleggiato, continuerà ancora per alcuni giorni sulla nostra regione, grazie al campo anticiclonico discretamente saldo sulla nostra penisola. Pertanto a parte il freddo mattutino con delle gelate soprattutto nel Fucino e nelle vallate minori, almeno fino a Mercoledì non cambierà granchè. I venti tuttavia, dai quadranti orientali, tenderanno a ruotare verso Mercoledì appunto da sud, mentre la colonnina di mercurio aumenterà di qualche grado nei valori massimi. Giovedì, invece, della nuvolosità andrà formandosi dal primo pomeriggio, da est verso ovest, ove non sarà da escludere qualche debole pioggia sui settori della Marsica orientale. Temperature in lieve flessione, venti da sud est. Venerdì ci potrà essere spazio per dei rovesci moderati, sempre sulle aree orientali soprattutto. Neve oltre i 1000 m circa. Temperature in diminuzione di un paio di gradi e venti da est sud est. Sabato, al momento sembra sotto un tempo instabile con pioggia e nevicate oltre i 1000/1100 m. Ventilazione da sud est, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS