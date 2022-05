Il meteo nella Marsica 13 – 19 maggio: condizioni meteo nel complesso buone

Continuerà a tenerci compagnia l’alta pressione anche nei prossimi giorni su tutto il territorio marsicano, ove solo qualche addensamento potrà trovare spazio nel corso delle ore pomeridiane, ma davvero con scarse possibilità per dei rovesci. Infatti Venerdì 13, bella giornata,a parte qualche annuvolamento pomeridiano. Venti da ovest nord ovest, temperature in lieve aumento specie nei valori massimi con circa +15°c ad 850 hpa. Sabato, non cambierà granchè, come anche la successiva giornata di Domenica 15, ove il cielo rimarrà poco nuvoloso per delle stratificazioni di passaggio oltre che a qualche classico addensamento pomeridiano. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti sempre dai quadranti occidentali. Non saranno del tutto escluse dei rovesci pomeridiani, sia Lunedì che Martedì. Venti sempre da ovest sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì e Giovedì appaiono al momento migliori, ove anche le temperature massime potranno salire di qualche grado (+15°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS