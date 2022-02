Il meteo nella Marsica 13 – 19 febbraio: settimana con dei passaggi instabili

Nelle prossime ore e quindi nella giornata di Domenica, nella Marsica il tempo sarà caratterizzato da un cielo tra il poco nuvoloso e variabile. Saranno possibili nel corso del pomeriggio, dei fenomeni di debole entità sui rilievi posti ad ovest, nevosi attorno ai 1200 m circa. Venti da ovest, temperature in leggero aumento nei valori massimi. Lunedì, addensamenti ma con poche occasioni per dei fenomeni nel corso della giornata, mentre Martedì delle precipitazioni più organizzate potranno trovare spazio nel corso delle giornate, anche a carattere moderato. Qualche nevicata oltre i 1400 m circa. Venti da sud ovest, temperature in aumento. Da Mercoledì a Sabato, da ovest, si riporterà verso l’Italia nuovamente un robusto campo anticiclonico, la quale garantirà tempo stabile e bello con un aumento termico sia nei valori minimi che in quelle massime su tutto il territorio marsicano. Venti deboli occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS