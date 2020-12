Il meteo nella Marsica 13 – 19 dicembre: verso tempo stabile per il ritorno dell’anticiclone.

Stiamo andando verso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, in quanto a parte qualche disturbo nella mattinata di Domenica, specie sui settori orientali della Marsica ed in rapido dissolvimento, l’anticiclone, di estrazione sub tropicale sarà presente a seguire. Pertanto, come appena accennato, Domenica al mattino qualche debole fenomeno associato a delle nevicate oltre i 1200 m potranno essere presenti sulla parte rivolta ad est della Marsica. Migliora dal primo pomeriggio, venti da est nord est, calo termico. Lunedì, estese gelate al mattino, giornata sostanzialmente con cielo poco nuvoloso. Venti sempre da est, deboli, con qualche locale rinforzo, temperature in aumento nei valori massimi. Martedì, qualche passaggio nuvoloso ma innocuo durante il corso della giornata. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, venti deboli da sud sud ovest. Mercoledì, stessa situazione più o meno, con nubi di passaggio, ma senza nessuna precipitazione. Temperature in lieve aumento, venti deboli dai quadranti orientali. Giovedì, Venerdì e Sabato, appaiono buono con cielo poco nuvoloso, possibilità di nebbie nel Fucino, brinate notturne. Venti generalmente molto deboli da est, temperature stazionarie, probabilmente in lieve calo Sabato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.