Il meteo nella Marsica 12 – 18 giugno: rinforzo dell’anticiclone, qualche rovescio nel pomeriggio da Martedì

Una Domenica con bel tempo e temperature in aumento specie nei valori massimi, ventilazione da est nord est, come anche Lunedì, che vede tempo stabile e soleggiato su tutta la Marsica. Venti da nord est, moderati, temperature in lieve salita. Martedì, buono al mattino, possibilità di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio con qualche rovescio. Mercoledì, temporali anche forti in qualche caso tra il pomeriggio e la serata. Venti sempre dai quadranti orientali. Giovedì, sembra che andrà meglio, ma tuttavia qualche fenomeno sparso sarà possibile nel corso delle ore pomeridiane. Meglio andrà nel week end con il cielo poco nuvoloso a parte delle stratificazioni di passaggio e la scarsità di fenomeni. Temperature in aumento, venti sempre dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS