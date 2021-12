Il meteo nella Marsica 12 – 18 dicembre: alta pressione in rinforzo e gelate notturne

L’instabilità che ci sta tenendo ancora compagnia in queste ore, sta per lasciare spazio già da Domenica ad un tempo in generale miglioramento, per l’anticiclone azzorriano che appunto pian piano si porterà verso levante. Dunque, Domenica, cielo tra poco nuvoloso e variabile al mattino, con scarse occasioni per dei fiocchi di neve. Tendenza ad un graduale miglioramento ad iniziare da ovest dal metà giornata. Venti tra deboli e moderati da est-nord est; temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Lunedì e Martedì, appaiono due giornate buone, ove soltanto qualche stratificazione potrà essere presente nel corso del pomeriggio. Venti dai quadranti orientali, temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie per quelle minime, con la possibilità di diffuse gelate nottetempo ed al primo mattino. Mercoledì, non cambierà granchè, tuttavia farà più freddo di alcuni gradi. Venti orientali. Giovedì come anche Venerdì, bello su tutto il comparto marsicano, ove solo qualche velatura nelle ore pomeridiane potranno trovare spazio. Venti settentrionali, deboli, temperature stazionarie. Sabato al momento appare una buona giornata, ove anche le temperature torneranno a salire nei valori massimi e probabilmente un pochino in quelli minimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS