Il meteo nella Marsica 11 – 17 ottobre: tempo autunnale con frequenti piogge.

Le condizioni meteo stanno di nuovo cambiando, per delle correnti nord atlantiche che raggiungendo la nostra penisola, daranno luogo alla formazione di un minimo depressionario la quale apporterà dei fenomeni su tutta la nostra regione, oltre ad un calo termico di vari gradi. Domenica, cielo nuvoloso, con la possibilità di fenomeni già dalla tarda mattinata su tutta l’area in questione, in estensione anche altrove, verso est. Venti da ovest, temperature in calo. Lunedì, cielo nuvoloso, con dei fenomeni soprattutto ad est, venti dai quadranti orientali, temperature in diminuzione, neve oltre i 1800 m circa. Martedì sempre spazio per qualche fenomeno specie nel pomeriggio, clima molto fresco anche durante il giorno, ventilazione da sud ovest. Mercoledì, qualche precipitazione sarà possibile tra carseolano e Marsica. Venti da ovest, temperature stazionarie. Le condizioni sembrano rimanere tali, anche nei giorni successivi fino appunto a Sabato, con possibili rovesci sparsi, venti occidentali, temperature stazionarie o in leggero calo, possibilità di qualche brinata notturna nelle vallate oltre i 900 m e localmente anche sul Fucino.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.