Il meteo nella Marsica 11 – 17 aprile: ritorno di condizioni instabili e temperature in diminuzione

Siamo in attesa di un nuovo guasto delle condizioni meteo, in quanto, già nel corso della giornata di Domenica, qualche fenomeno potrà presentarsi nel corso del pomeriggio sulla Marsica occidentale. Tuttavia il cielo si manterrà nuvoloso, mentre le temperature saliranno di qualche grado per i venti da sud. Lunedì, non sarà molto diverso dalla giornata precedente. Temperature in lieve calo, specie nei valori massimi, venti da sud ovest. Martedì invece, delle precipitazioni inizieranno già entro il mattino, estendendosi su tutto il territorio marsicano. Nel corso del pomeriggio, la quota neve tornerà a scendere fin sui 1500 m circa. Ancora più basso in serata ed in nottata, anche intorno ai 1000 m circa. Venti da ovest, ma che ruoteranno in serata da nord est, temperature quindi in calo. Mercoledì, venti da est, giornata piuttosto fredda, con possibilità di vedere qualche fiocco anche nel Fucino. Venti moderati con dei rinforzi nell’area tra la Forca Caruso, Pescina, Ortona dei Marsi in particolare; temperature ancora in calo ( -4°c ad 850 hpa). Giovedì, non cambierà davvero granchè, sempre clima freddo per il periodo, rovesci che potranno assumere carattere nevoso, intorno agli 800 m. Meglio appaiono Venerdì e Sabato, ove tuttavia farà ancora un pochino freschetto per la ventilazione, seppur debole, orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS