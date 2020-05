Il meteo nella Marsica 10 – 16 Maggio: qualche disturbo Domenica pomeriggio e Martedì.

Non c’è molto da dire per i prossimi giorni sul comparto marsicano in termini di meteo. Tuttavia, della nuvolosità sarà presente dal tardo mattino un pò ovunque, seguita da delle precipitazioni in arrivo da ovest, nel primo pomeriggio. Lieve calo delle temperature, venti da ovest. Tra Lunedì e Martedì, ancora qualche formazione nuvolosa accompagnata da deboli fenomeni di passaggio. Temperature in leggera diminuzione, venti dapprima da nord ovest, poi da nord est. Mercoledì, venti in rotazione da sud e temperature di nuovo in salita, cielo tra poco nuvoloso ed addensamenti pomeridiani. Buone le giornate successive di Giovedì, Venerdì e Sabato, ove anche le temperature torneranno a salire di vari gradi con valori anche intorno ai 30°c nel Fucino. Venti meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.