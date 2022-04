Il meteo nella Marsica 1 – 7 Maggio: diffusa instabilità per tutta la settimana con rovesci moderati

Entriamo in Maggio e lo si farà con un tempo che a quanto pare sarà orientato sull’instabilità. In effetti già nella giornata di Domenica 1, festa dei lavoratori, le condizioni appaiono con cielo nuvoloso e con dei rovesci nelle ore a seguire, dopo metà giornata. Venti da ovest, deboli con qualche rinforzo nel pomeriggio. Temperature in lieve calo. Non andrà meglio nella giornata di Lunedì, in cui i fenomeni sembrano in intensificazione, soprattutto nel pomeriggio. Venti da est nord est, temperature stazionarie o in leggera diminuzione. Ben poco da dire nei giorni che seguiranno, in quanto l’instabilità continuerà ad essere diffusa ovunque, con piogge moderate, spesso a carattere di rovescio, in qualche caso temporalesco e tutto questo fino a Sabato. Venti da sud sud est, temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS