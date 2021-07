Il meteo nella Marsica 1 – 7 Agosto: da martedì lieve calo e qualche isolato fenomeno

Sarà un inizio d’Agosto sotto il segno del vento, con delle raffiche che potranno oltrepassare i 60 km/h nel territorio marsicano e certamente anche di più in quota. Tuttavia la giornata di Domenica, per il resto si mostrerà con un cielo velato e qualche addensamento più presente tra il pomeriggio e la sera. Temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, i venti si calmeranno, quindi di moderata entità nelle ore pomeridiane, mentre le temperature rimarranno stazionarie. Cielo poco nuvoloso con degli annuvolamenti a seguire prima di sera. Martedì, non sarà da escludere qualche fenomeno, molto sparso nel corso del primo pomeriggio. Venti tra deboli e moderati da ovest sud ovest, temperature in calo. Mercoledì, qualche stratificazione di passaggio, ventilazione da ovest sud ovest temperature senza grosse variazioni di rilievo. Giovedì, della nuvolosità in mattinata, potrà apportare dei fenomeni tra carseolano e marsicano, ma nulla di che, in quanto i fenomeni cesseranno subito. Più fresco, rispetto al giorno prima, venti da ovest. Venerdì, appare bello in questo momento, ma potranno tornare dei venti tra moderati e forti occidentali, temperature in diminuzione di qualche grado. Sabato giornata con tempo bello su tutta l’area marsicana, lieve aumento termico, venti sempre dai quadranti occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS