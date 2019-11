Il meteo in Marsica 9 – 15 novembre: occasioni per piogge, anche diffuse, alternate a delle schiarite.

A quanto pare, l’autunno continuerà a dire la sua anche nei prossimi giorni, dopo aver dato luogo a delle precipitazioni diffuse nei giorni scorsi, soprattutto tra i Simbruini e il territorio del parco nazionale d’Abruzzo. La giornata di Sabato, presenterà dei fenomeni, al mattino e poi tra il pomeriggio e la sera. Temperature in lieve calo, venti occidentali.Domenica non appare malvagio, a parte della nuvolosità per buona parte della giornata.Temperature senza grandi variazioni, venti occidentali. Da Lunedì inizierà a cambiare qualcosa, con i venti che si disporranno da est, in rinforzo, per la risalita di un minimo depressionario dal nord africa. Cielo nuvoloso, ma scarse le possibilità di piogge. Temperature in leggero aumento. Sarà invece Martedì, la giornata in cui, i fenomeni saranno abbondanti su tutto il territorio in questione. Temperature in aumento, venti moderati con dei rinforzi da est-sud est. Mercoledì, spazio per dei rovesci moderati, alternati a delle schiarite , temperature senza variazioni di rilievo, venti sempre orientali. Giovedì, al momento altri fenomeni moderati su tutta l’area marsicana, per gran parte della giornata. Le temperature caleranno, venti in genere meridionali. Infine Venerdì, potrebbe essere un giorno foriero di precipitazioni, con delle nevicate a quote intorno ai 1000 m,venti da ovest nord ovest, temperature in calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.