Il meteo in Marsica 9 – 15 febbraio: settimana di tempo stabile e soleggiato

Davvero ben poco da dire per le condizioni meteo nei prossimi giorni sui settori marsicani, in quanto avremo tempo decisamente stabile ovunque, a parte probabilmente qualche debole fenomeno nella notte tra Mercoledì e Giovedì annessa ad un calo delle temperature. In sintesi Domenica 9, al mattino, il cielo si presenterà con poche nubi, situazione che rimarrà pressochè nel corso della giornata.Temperature stazionarie, venti deboli occidentali. Lunedì, le correnti occidentali tenderanno a rafforzarsi, della nuvolosità potrà essere presente sulla parte occidentale del territorio in questione. Temperature in lieve aumento. Martedì non cambierà più di tanto, a parte un aumento termico, dato sempre dai miti venti occidentali. Mercoledì, cielo tra poco nuvoloso e variabile, ma nulla di che. Temperature in calo, con valori sui 2°c ad 850 hpa. Venti deboli da ovest-nord ovest. Giovedì,tempo abbastanza buono, temperature ancora in lieve flessione. Venerdì, giornata bella un pò ovunque, qualche addensamento pomeridiano sui settori orientali. Venti da ovest, deboli, temperature in leggero aumento nelle ore centrali della giornata. Infine Venerdì, non cambierà gran che, tempo bello e soleggiato, temperature in aumento di qualche grado per venti da sud.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.