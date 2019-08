Il meteo in Marsica 9 – 15 agosto: verso ferragosto con tempo buono e soprattutto caldo.

Si preparano giorni molto caldi anche sul territorio marsicano. Infatti i valori ad 850 hpa, a quanto sembrano, potranno oltrepassare i +27°c in più di un occasione. Ciò significa che ad Avezzano, potremo raggiungere i 38°c se non un pochino oltre. La giornata di Venerdì, si presenterà bella e soleggiata ovunque. Venti deboli orientali, temperature in leggero aumento. Sabato, sempre bello, mentre le temperature potranno ancora salire, con valori massimi nel Fucino molto probabilmente tra i 36 ed i 38°c. Ventilazione sempre dai quadranti orientali, piuttosto deboli. Anche Lunedì, a quanto pare, la situazione rimarrà con tempo buono per tutta la giornata su tutto il territorio in questione. Temperature senza variazioni di rilievo, farà sempre caldo sia nelle aree più basse, che in quelle più elevate. Ventilazione in genere da est. Martedì, qualche breve episodio, tra la costa e l’immediato interno appare possibile nel tardo pomeriggio. Ventilazione da est-nord est, temperature sempre molto elevate con valori sui 27°c ad 850 hpa. Mercoledì, anche giornata pienamente estiva, anche se le temperature , verso sera tenderanno a scendere , tant’è che il successivo giorno di ferragosto appare abbastanza stabile si, ma più fresca ( 18°c ad 850 hpa), se almeno così vogliamo dire. Venti da nord est.

Auguro ai lettori di Marsicalive un buon ferragosto.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.